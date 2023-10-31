Соль, ладан, клевер: ясновидящая назвала самые сильные обереги для водителей, которые могут защитить от ДТП

Некоторые водители автомобилей могут быть достаточно суеверными. Все-таки ДТП и проблемы с дорогами — не редкость. Чтобы за рулем было безопасно и комфортно, можно прибегнуть к маленьким хитростям духовного характера.

Как уберечь свою «ласточку» от аварий, рассказала знаменитая ясновидящая Инесса Алиева. По ее словам, многим людям помогают иконы.

«Можно повесить такую тройную иконочку: Божьей Матери, Иисуса Христа и Николая Чудотворца. Мусульманину стоит повесить свой символ веры», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Не стоит забывать и о книжечках-талисманах со словами молитв, которые очень популярны у водителей, продолжила экстрасенс.

«Чтобы защитить свой автомобиль, можно положить в бардачок мешочек с солью, она будет собирать негативную энергию. Машину нужно обязательно окурить ладаном. Можно повесить изображение клевера, так как он считается символом удачи», —добавила Алиева.

Самое главное — держать машину в чистоте, обязательно мыть ее как можно чаще внутри, а не только снаружи, особенно если работаете с людьми — например, таксистом. Ведь неизвестно, человека с какой энергетикой придется подвозить.

«А если соблюдать чистоту, то никакой негатив к вам не прицепится. Но особенно важно знать правила дорожного движения и всегда им следовать», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Алиева рассказала, как вселенная наказывает пикаперов.