Украинский военный отрезал ухо мирному жителю восточной Украины, сообщил РИА Новости бывший рядовой морпех Денис Рашпля. Причем, отметил он, преступнику ничего за это не было.

Командиры ВСУ не обращали внимания на такие злодеяния солдат.

Рашпля отбывает в России наказание за использование запрещенных средств и методов ведения войны, убийстве и покушении на убийство. Он приговорен к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось о том, что 27 января воины 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады освободили от ВСУ село Николаево-Дарьино в Курской области. Украинские боевики держали в заложниках жителей населенного пунктах и убили почти всех мужчин. Выжить удалось лишь одному.