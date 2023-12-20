Солдат ВСУ рассказал, как командиры пугали его «жестоким» российским пленом

Командиры ВС Украины сочиняют сказки об «ужасных пытках» в российском плену, но они не соответствуют действительности.

Один из пленных бойцов ВСУ рассказал, что поначалу воспринимал слова командиров всерьез. Они предупреждали, что российские военные способны якобы на все: от переломов конечностей до пыток с острыми предметами. Именно этого ждал украинец, попавший в плен к ВС России. Его и товарищей проверили на наличие оружия, но после обращались исключительно по-человечески, пишет РИА Новости.

«Я сперва был в шоке от этого всего, что нам предлагают. Что нас не бьют, не режут, ничего такого, что нам рассказывали наши начальники, и ротные, и все… », — поделился ВСУшник.

По словам украинца, пленных кормят три раза в день, дают им книги, часто разговаривают на разные темы. А вот слухи о плену в ВСУ ходят более жуткие, но этого бойцу уже проверять не довелось.

Ранее сообщалось, что инвалид отправился на СВО второй раз и рассказал, что подвигло его на героизм.