Солистка трибьют-шоу SADE ответила критикам, назвав недовольство зрителей «единичной истерией»

Исполнительница кавер-концерта SADE NO ORDINARY TRIBUTE SHOW, выступление которой 15 января в БКЗ «Октябрьский» сопровождалось скандалом, публично ответила на критику. В интервью « Фонтанке » певица заявила, что получила множество восторженных отзывов и не намерена обращать внимание на недовольных.

«Впервые столкнулась с такой глупостью, но единичная истерия некоторых особ этой "массы" не стоит моего внимания, ни тем более желания и времени что-либо комментировать», — заявила артистка.

Она подчеркнула, что Петербург принял ее великолепно, сославшись на овации и два выхода на бис.

«Счастливая тысячная публика, бесконечные овации, два выхода дополнительных на бис, отзывы и восхищения получаем по сей момент», — сказала певица.

В её телеграм-канале действительно есть многочисленные положительные отзывы о концерте.

Напомним, что часть зрителей покинула зал посреди выступления, будучи разочарованной вокалом или считая, что афиша вводила в заблуждение, хотя в названии было указано «трибьют-шоу». 16 января недовольные зрители в организованном чате помогают друг другу оформлять заявки на возврат средств, и некоторым деньги уже вернули.