Солнце ударило вспышкой класса М: чем это грозит Земле

9 октября в 15:31 по московскому времени на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M2 — одну из самых сильных в текущем цикле солнечной активности.

Солнечная вспышка класса M2, зафиксированная Институтом прикладной геофизики, относится к категории сильных, уступая по мощности только редким событиям класса X. Такие вспышки способны вызывать возмущения в магнитосфере Земли, особенно если сопровождаются корональными выбросами массы. Хотя пока не сообщается о прямом попадании плазменного облака в сторону нашей планеты, даже без него возможны кратковременные перебои в работе спутниковой связи и навигационных систем.

Солнечные вспышки делятся на пять классов — от A до X — с десятикратным ростом энергии на каждом уровне. Вспышка M2 выделяет в 200 раз больше энергии, чем минимальная A0.0. Активность Солнца сейчас находится на подъеме, что повышает вероятность подобных событий. Ученые рекомендуют следить за обновлениями геофизических служб, особенно тем, чья работа зависит от стабильности радиосвязи и спутниковых сигналов.

Ранее житель Подмосковья получил видеозвонок от умершего родственника.