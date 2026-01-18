Солнце в ярости, а ученые в тревоге: солнечный шторм высшего класса угрожает планете

На Солнце вечером 18 января зафиксирована первая в 2026 году вспышка высшего класса мощности — X. Данное событие было зарегистрировано специалистами лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-террестриальной физики СО РАН, пишет Life.ru.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения, регистрируемого на орбите Земли. Существует пять классов: A (самый слабый), B, C, M и X (самый мощный). Минимальный уровень излучения класса A0.0 составляет 10 нановатт на квадратный метр. Каждый последующий класс означает десятикратное увеличение мощности.

Мощные вспышки, особенно класса X, часто сопровождаются выбросами корональной массы — облаков солнечной плазмы. Если такой выброс достигает Земли, он может спровоцировать сильные геомагнитные возмущения, влияющие на работу спутников, систем связи и энергосетей. Данные о возможных последствиях текущей вспышки будут уточнены после анализа траектории выброса.

