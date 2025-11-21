Солнце выпустило плазменного монстра, который несется к таинственной комете
ИКИ РАН: Солнце выпустило плазменного монстра, несущегося к таинственной комете
Фото: [Фото: istockphoto.com/murat4art]
Крупный солнечный протуберанец отделился от атмосферы светила в ночь на 20 ноября. Согласно данным телеграм-канала «AstroAlert | Наблюдательная астрономия», филамент начал отрыв с северной части солнечного лимба, пишет РБК.
На видимой стороне солнечного диска впоследствии стали наблюдаться два плазменных образования. Наблюдение за явлением доступно в специализированные солнечные телескопы в регионах с дневным освещением.
Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, зарегистрированный 17 ноября выброс плазмы с обратной стороны Солнца направлен в сторону межзвездного объекта 3I/ATLAS. Расчетное время достижения плазменным облаком указанной кометы — 21 ноября 2025 года приблизительно 15:00 по московскому времени.
Ученые отметили, что большая длительность транзита в почти четверо суток обусловлена значительной удаленностью кометы 3I/ATLAS от Солнца, составляющей примерно 230 млн км. Специалисты допускают возможность наблюдения последствий удара с Земли, но указывают на низкое разрешение при наблюдении за небесным телом.
Ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали загадочного гостя из глубин космоса, летящего к Земле.