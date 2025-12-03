Солнце «выстрелило» вспышкой: землян ждет магнитная буря уровня G2

В среду, 3 декабря, Землю накроет первая в этом месяце магнитная буря. Об этом предупредили ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Причиной бури стали корональная дыра на Солнце и мощная вспышка X-класса, произошедшая 1 декабря.

По прогнозам, возмущения магнитного поля планеты не превысят среднего уровня, который классифицируется как G2. Однако специалисты отмечают, что эта буря может оказаться продолжительной и утихнет только к предстоящим выходным.

Во время таких геомагнитных возмущений традиционно повышается вероятность наблюдения полярных сияний. Для жителей европейской части России уровня G2, как правило, недостаточно для этого явления, но возможны исключения.

