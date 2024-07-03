Сомнолог Бузунов назвал горячий душ одним из способов улучшить сон в жару

Врач-сомнолог Роман Бузунов в беседе с KP.RU рассказал, как справиться с бессонницей из-за жары.

При засыпании мозг задействует термочувствительные клетки. Благодаря им организм уходит в стадию покоя. Самой комфортной температурой для этого считается 18-22 градуса. Однако в жаре и духоте человек спит гораздо хуже.

«На охлаждение организм мобилизует дополнительные ресурсы. «Отвлекаясь» на это, мозг уделяет меньше внимания другим процессам. В том числе, затрудняется полноценное восстановления во время ночного отдыха. И потом днем люди чувствуют себя хуже. С другой стороны, когда подушка, простыня становятся мокрыми от пота, человеку неприятно, он чаще просыпается ночью», — отметил специалист.

Для улучшения сна летом специалист советует принять перед сном горячий душ и ополоснуться холодной водой. Такой контраст запустит механизм терморегуляции и одновременно позволит немного охладиться.

Важно занять удобную позу в кровати, вытащить из-под одеяла руки или ноги, что позволит также дышать телу и получать умеренную температуру. Чем больше тела открыто, тем лучше терморегуляция. То есть, можно обойтись вообще без одеяла.

Простыня и наволочка будут хорошо охлаждаться, если выбирать их из натуральных материалов. Однако можно дополнительно подержать их в холодильнике. Это поможет уснуть и какое-то время будет снижать температуру. Однако экспериментировать с этим можно не всем: не рекомендуют людям с циститом, пульпитом и другими заболеваниями.

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