Сомнолог Мелехин объяснил связь плохого сна с набором лишнего веса

Клинический психотерапевт и сомнолог Алексей Мелехин в беседе с сайтом aif.ru рассказал, как кривой режим сна влияет на набор веса, и почему спать по графику очень важно для поддержания формы.

Как подчеркнул эксперт, напрямую сон и вес не связаны. Однако несоблюдение режима способно навредить гормональному фону, а значит и вызвать перебои, влияющие на процесс набора лишних килограмм.

«Первое — на работу нейроэндокринной регуляции. Если человек плохо спит, происходит сбой сразу в трех гормонах — кортизоле (гормон стресса), лептине (гормон сытости) и грелине (гормон голода). В нервной системе происходят определенные процессы сбоя. Также вырабатываются воспалительные элементы — цитокины, которые становятся следствием хронической бессонницы», — перечислил врач.

Человек в стрессе или разбитый после недостатка сна пытается себя стимулировать глютеном для восстановления энергии. Это приводит к плохим пищевым привычкам, ведет к когнитивным проблемам. Любые зажоры выливаются в накапливание жира в зоне живота и бедер: у человека формируется абдоминальный жировой фартук. Оттуда же возникают отеки и синяки под глазами.

Среди негативных привычек: постоянный перевод будильников, недостаточное количество часов сна, заедание вредной едой, увлечение алкоголем, отсутствие физнагрузок. Все это обеспечивает набор лишнего веса и проблемы со здоровьем, так как ожирение вызывает множество серьезных заболеваний.

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