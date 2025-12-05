Сомнолог объяснил, почему зимой люди спят на ходу и как с этим бороться

Зимняя апатия, непреодолимое желание прилечь днем и чувство разбитости по утрам — знакомое многим состояние, которое часто списывают на «просто хандру». Однако врач-сомнолог Илья Смирнов в беседе с REGIONS объясняет, что причины упадка сил носят конкретный физиологический характер, и с ними можно и нужно работать.

Главные факторы, по словам врача, — это дефицит солнечного света, заставляющий организм снижать выработку гормона бодрости серотонина, и повышенные энергозатраты на обогрев тела в холода. К ним добавляются типичные зимние привычки: тяга к быстрым углеводам, снижение физической активности и сокращение времени на свежем воздухе. В совокупности это может привести даже к сезонному аффективному расстройству — особой форме депрессии.

Бороться с состоянием «зимней спячки» эффективнее всего системно, и врач предлагает семь конкретных действий. Во-первых, наладить строгий режим сна, ложась и вставая в одно и то же время даже в выходные. Важно чтобы было прохладно и темно. Это помогает мозгу четко разграничивать периоды активности и отдыха. Во-вторых, впустить в жизнь как можно больше света: обязательные дневные прогулки (фотоны света через облака все равно достигают сетчатки!) и использование дома специальных ламп мощностью до 10 000 люменов или световых будильников для имитации рассвета.

Также желательно включить в жизнь следующие привычки:

Регулярная физическая активность: Короткие ежедневные тренировки по 20 минут эффективнее редких длительных нагрузок, обеспечивая стабильный выброс эндорфинов.

Коррекция рациона: Сокращение потребления быстрых углеводов (сладости, выпечка) помогает избежать резких колебаний уровня энергии.

Контроль уровня витаминов: Проверка и восполнение дефицита ключевых витаминов (особенно D и B12) по назначению врача, а не бесконтрольный прием.

Практики управления стрессом: Включение в распорядок дыхательных упражнений, йоги или медитации для релаксации.

Если же, несмотря на все усилия, симптомы не отступают, а только нарастают, это сигнал для визита к специалисту. Поводом для обращения к сомнологу, неврологу или терапевту должны стать:

Сохраняющаяся дневная сонливость,

Стойкое снижение работоспособности,

Проблемы с концентрацией и памятью,

Головные боли и головокружения,

Повышенная раздражительность или апатия,

Частые ночные пробуждения.

«В остальном стоит поддерживать физическую активность, правильно питаться, сохранять режим, чтобы продержаться эту зиму и весной расцвести», — заключил сомнолог.

Ранее ученые обнаружили, что есть прямая связь между дефицитом сна и восприимчивостью к ОРВИ.