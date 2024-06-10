Сомнолог Панков рассказал о технике «4-7-8», помогающей быстрее уснуть

Правильные техники дыхания помогут уснуть людям, которые испытывают проблемы с засыпанием даже долгие годы. Об этом «Газете.ру» рассказал врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Максим Панков.

Дыхание — это основа в спорте, например, боксе. Вдох помогает сосредоточиться, а выдох натягивает абдоминальные мышцы и защищает владельца от нокаута. Также правильная постановка дыхания помогает не «сдуться» во время бега и результативно преодолеть дистанцию. Упражнения помогут и людям, не увлеченным физической нагрузкой. По словам Панкова, им следует опробовать интересную и эффективную технику с дыханием, если они не могут уснуть.

Например, специалист рекомендует технику «4-7-8», которая предполагает положение сидя с прямой спиной, либо лежа.

«Нужно прижать язык к задней части верхних зубов и держать его там. Полностью выдохнуть через рот вокруг языка, издавая свистящий звук. Закрыть губы и вдохнуть через нос, считая от 1 до 4. Задержать дыхание на счет от 1 до 7. Полностью выдохнуть через рот, издавая свистящий звук, считая от 1 до 8. Так выглядит один цикл. Повторить нужно еще три цикла», – объяснил врач.

Упражнение помогает снизить уровень стресса и успокоиться. Чаще всего причиной всех проблем со сном кроется в повышенном кортизоле. Практики с дыханием помогают его снизить, прийти в состояние покоя и быстрее погрузиться в сон. Врач отметил, что первые разы практики «4-7-8» могут вызвать головокружение, но это пройдет по мере повторения упраждения.

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