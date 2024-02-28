Сомнолог Завалко предупредила о смертельной опасности семейной бессонницы

Врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко в беседе с «Газетой.ру» рассказала о бессонице и редком ее типе, который может привести к летальному исходу.

Как отметила специалист, проблемы со сном развиваются у человека стремительно, если он не следует режиму. Сначала начинается инсомния: проблемы со сном, памятью, когнитивными функциями. Они усиливаются, что ведет к развитию очень серьезных проблем со здоровьем. Например, люди могут в какой-то момент столкнуться с семейной фатальной бессонницей. Именно она представляет угрозу для жизни.

«В итоге человек умирает, но, повторяю, это заболевание крайне редкое. Если человек не может спать, но продолжает работать и сам себя обслуживать, либо если человек страдает бессонницей больше года, то это точно не фатальная семейная инсомния», – рассказала Завалко.

Однако обычная бессонница, с которой сталкивается каждый, не такая опасная. Однако врач рекомендовала не сбивать биоритмы, следовать правильному питанию и стараться спать не менее восьми часов. При осложнениях важно обращаться к специалисту.

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