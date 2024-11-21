Сомнолог Завалко рассказала, как приучить себя вставать рано утром

Невролог-сомнолог Ирина Завалко в беседе с RuNews24.ru назвала восемь шагов, которые помогут наладить график дня и вставать рано.

Специалист отметила, что для ранних подъемов следует четко определить, зачем это нужно, а затем продумать комфортный график. Начинать соблюдать режим важно сразу и придерживаться его семь дней. Только после этого нервная система и психика выработают привычку.

Всего Завалко отметила восемь важных шагов, которые помогут почувствовать «магию утра» каждому желающему. Важно найти мотивацию, поставить будильник и не перезаводить его, провести время после подъема максимально активно (зарядка, душ, прогулка), съесть или выпить нечто бодрящее (сладкое, кофе, чай). Эксперт напомнила, что утром важно завтракать и заряжаться тонусом. Кроме того, чем быстрее человек окажется в условиях дневного света — тем лучше.

Cоблюдать рекомендуют не только утренние ритуалы, но и вечерние. Сомнолог напомнила, что нужно выключать все гаджеты за час до сна, либо поменять настройки экрана. Холодный синий свет должен заменить желтый.

По словам Ирины Завалко, следует четко отходить ко сну и просыпаться в одно время, причем в течение всей недели. Ежедневный и продуманный распорядок дня со временем приведет к более дисциплинированному поведению.

«Как правило, человеку требуется какое-то определенное количество времени на сон. Чтобы определить свою норму сна, нужно стабильно высыпаться пару недель. Тогда человек начинает спать столько, сколько ему нужно. Такой эксперимент можно провести в отпуске. Но если так не получается, воспользуйтесь простой арифметикой и посчитайте, сколько вы в среднем спите, когда высыпаетесь и когда недосыпаете», — рекомендует собеседница издания.

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