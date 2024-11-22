Сомнолог Завалко рассказала о хронотипах «сова», «голубь» и «жаворонок»

Невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала RuNews24.ru , что такое индивидуальный типичный для человека характер суточной активности и как его определить.

Так называемые «жаворонки» и «совы» существуют: это подтвердили разнообразные исследования. Одним из последних ученые проверили циркадианную (суточную) ритмичность клеток кожи. Выяснили, что у ранних пташек активность клеток немного короче, чем у любителей ложиться и вставать поздно. Это еще одно доказательство того, что внутренние часы у каждого идут по-своему.

В среднем, у «сов» сутки равны 24,6 часа, а у «жаворонков» — 23,8. Как отметила специалист, помимо двух известных категорий есть также «голуби». Это люди, которые чувствуют себя прекрасно при пробуждении как в шесть утра, так и в 12 дня. Около 15.00 дня они наиболее активны.

Сомнолог отметила, что и три эти хронотипы не единственные. Специалист Аркадий Путилов и его коллеги из МИ РУДН обнаружили шесть категорий, которые проявляют активность в разное время суток.

«Чтобы узнать свой хронотип, попробуйте вести дневник сна. Записывайте время засыпания и пробуждения, качество сна, отслеживайте дневную активность и настроение. Можно пройти тест Хорна-Остберга (Morningness-Eveningness Questionnaire), определяющий, «сова» вы или «жаворонок». Понимание своего хронотипа поможет составить оптимальный режим дня в соответствии с вашими естественными циклами», – заключила невролог-сомнолог.

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