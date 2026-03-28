Сон и шум: как защитить себя от ночных раздражителей

Постоянные звуки окружающей среды, такие как транспорт или бытовой шум, могут мешать полноценному сну, выяснил журнал Popular Science . По словам представителя Американской академии медицины сна Джона Сайто, мозг человека не полностью отключается ночью и продолжает реагировать на раздражители, что может повышать уровень кортизола, увеличивать сердечный ритм и давление.

Эксперт отметил, что восприятие звуков во сне зависит от индивидуальных особенностей. Белый шум, напоминающий гул вентилятора, коричневый шум с низкими частотами, похожий на гром или сильный дождь, и розовый шум, сбалансированный по спектру, могут улучшать засыпание. Однако исследования показывают, что даже такие звуки способны снижать количество фаз глубокого сна, поэтому выбор оптимального фона остается персональным.

Сайто добавил, что музыка в жанре металл и просмотр телевизора перед сном считаются неблагоприятными: они создают не только звуковое, но и световое раздражение, мешая организму полностью расслабиться.

Он также подчеркнул историческую роль слуха: люди эволюционно настроены улавливать потенциально опасные звуки ночью. Лучший способ улучшить качество сна — минимизировать шум и свет, используя, например, беруши или плотные звукоизолирующие шторы.

Эксперт советует выбирать тихую обстановку и безопасные звуки, чтобы обеспечить более глубокий и спокойный ночной отдых.

