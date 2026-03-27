Жара за окном, штраф на шее: юрист объяснил, почему кондиционер может влететь в копейку

Мечта о прохладе в летнюю жару может обернуться не только спасением от духоты, но и серьезными проблемами с законом. Софья Лукинова предупредила россиян: самовольная установка сплит-системы без согласия соседей грозит штрафом. И это не просто формальность — наказание реальное. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Юрист пояснила: внешний блок кондиционера крепится на фасаде, а фасад многоквартирного дома — это общее имущество. Хотите повесить свой «холодильник» на чужую стену? Будьте добры получить добро от других жильцов на общем собрании. Если же дом имеет статус архитектурного памятника или культурного наследия, придется идти еще и за разрешением в местную администрацию или жилищную инспекцию.

Игнорирование этих правил чревато штрафом до 2,5 тысячи рублей. Но самое неприятное даже не в деньгах. Суд может обязать собственника демонтировать внешний блок. А это снова расходы на вызов альпинистов или спецтехники, сверление новых дыр и приведение фасада в исходное состояние.

Для многих россиян кондиционер давно перестал быть роскошью, став необходимостью. Особенно в старых домах, где летом температура зашкаливает. Однако юристы советуют не игнорировать закон: соседи могут пожаловаться в жилинспекцию, и тогда добровольная установка превратится в принудительный демонтаж и оплату штрафа. Лучше заранее оформить все бумаги, чем потом гадать, почему вместо прохлады в квартире поселились судебные приставы.

Ранее в Лотошине установили новое гнездо для аистов из металла и дерева.