Сон против старения: в какое время нужно ложиться спать

Новое исследование в области хронобиологии установило оптимальное время для засыпания. Ученые определили, что период с 22:30 до 22:45 обеспечивает максимальную эффективность сна для человеческого организма. Об этом сообщает 1777.ru со ссылкой на A& M.

Исследование основано на анализе работы супрахиазматического ядра — биологических часов человека. В указанный временной промежуток наблюдается естественный пик выработки мелатонина, гормона, отвечающего за качество сна и регенерацию клеток.

Люди, засыпающие в оптимальное время, демонстрируют улучшение когнитивных функций. У них отмечается повышение концентрации внимания на 15-20% и усиление творческого мышления на 30%.

Соблюдение режима сна положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и метаболизм. Стабилизируется артериальное давление и улучшается регуляция уровня глюкозы в крови.

К факторам, препятствующим засыпанию в оптимальное время, относят использование электронных устройств вечером, употребление кофеина и нерегулярный график работы.

