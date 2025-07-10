Сообщение о венке Путина на прощании со Старовойтом оказалось ошибкой

РИА Новости отозвало сообщение о том, что президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом.

Информация появилась в ленте агентства 10 июля в 10:19 мск. В первоначальном сообщении утверждалось, что венок с розами от главы государства установили в зале, где проходило прощание. Однако РИА Новости аннулировало материал, признав ошибку.

Напомним, церемония прощания состоялась в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. На месте дежурили сотрудники полиции, а в зал пускали только по заранее утвержденным спискам. На прощание пришли более десятка членов правительства, включая вице-премьеров Александра Новака, Марата Хуснуллина и Дмитрия Патрушева, а также нового министра транспорта Андрея Никитина и министра финансов Антона Силуанова. Рядом с гробом находились бывшая жена Старовойта и его дочери — Ангелина и Анастасия.

Похороны экс-министра пройдут 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее в СМИ заявили, что Путин якобы направил цветочный венок на церемонию прощания с экс-главой Минтранса Старовойтом.