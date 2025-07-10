Путин направил венок на церемонию прощания со Старовойтом

Венок от президента России установили в зале прощания. Гроб на церемонии был открыт.

Прощание с экс-чиновником прошло на территории Центральной клинической больницы (ЦРБ) Управления делами президента РФ. На него прибыли несколько российских министров, в том числе новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин, который охарактеризовал Старовойта как «достойного человека», а также вице-премьеры Марат Хуснуллин и Александр Новак.

Кроме того, по данным РИА Новости, на церемонии был замечен заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Напомним, Старовойта нашли мертвым на парковке в парке Одинцовского городского округа Подмосковья с огнестрельным ранением. Предварительно, он свел счеты с жизнью. Это произошло после того, как вышел указ Путина о его освобождении от должности министра транспорта.

По неподтвержденным данным СМИ, Старовойт может быть причастен к крупному коррупционному скандалу, связанному со строительством оборонительных укреплений в Курской области во времена его работы на посту главы региона.

Ранее «Комсомольская правда» рассказала, на что покойный Роман Старовойт мог потратить похищенный миллиард рублей.