Сообщения об экстренной посадке самолета летевшего в Дубай опровергли

Самолет Utair, который вылетел из Москвы в Дубай, произвел штатную посадку в аэропорту Внуково из-за изменения уровня гидравлической жидкости, сообщил ТАСС.

С пассажирами и членами экипажа все в порядке, отметили представители авиакомпании. На борту самолета находятся 240 человек.

Как стало известно, Utair опроверг информацию об экстренной посадке рейса Москва — Дубай, которая произошла 11 января 2025 года. После вылета поступила информация о колебаниях уровня гидравлической жидкости, и по соображениям безопасности командир решил вернуться во Внуково. Приземление прошло без происшествий в 14:41 мск.

Ранее некоторые телеграм-каналы сообщали, что самолет Utair, осуществляющий рейс в Дубай, вынужден был выполнить экстренную посадку в московском аэропорту Внуково.

11 января в двух российских аэропортах были введены временные меры по ограничению приемки и отправки самолетов.