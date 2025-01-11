В двух российских аэропортах приостановили прием и выпуск воздушных судов

11 января в двух российских аэропортах были введены временные меры по ограничению приемки и отправки самолетов. Об этом проинформировал Артем Кореняко, представитель Росавиации.

По информации, в аэропортах Ульяновска и Самары введены ограничения с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Указанные аэропорты временно не осуществляют прием и выпуск воздушных судов.

Эти меры стали в том числе следствием необходимости обеспечить безопасность пассажиров, что, как подчеркнул Кореняко, является приоритетной задачей.

Ранее утром, 11 января, в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения, что также было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.