В двух российских аэропортах приостановили прием и выпуск воздушных судов
В аэропортах Ульяновска и Самары ввели временные ограничения
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11 января в двух российских аэропортах были введены временные меры по ограничению приемки и отправки самолетов. Об этом проинформировал Артем Кореняко, представитель Росавиации.
По информации, в аэропортах Ульяновска и Самары введены ограничения с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Указанные аэропорты временно не осуществляют прием и выпуск воздушных судов.
Эти меры стали в том числе следствием необходимости обеспечить безопасность пассажиров, что, как подчеркнул Кореняко, является приоритетной задачей.
Ранее утром, 11 января, в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения, что также было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.