«Сообщество профессионалов»: политолог раскрыл, что будет с ЧВК «Вагнер»

«Еще пару месяцев назад по приказу Шойгу все добровольческие объединения, в том числе и ЧВК, должны были подписать контракт с Минобороны. Мне кажется, что такой сплоченный и опытный коллектив, как «Вагнер» останется в строю», — замечает Косоруков в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».