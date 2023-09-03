«Сообщество профессионалов»: политолог раскрыл, что будет с ЧВК «Вагнер»
Политолог Косоруков объяснил, зачем России сохранять ЧВК «Вагнер»
Фото: [Социальные сети]
Что станет в ЧВК «Вагнер» после одновременной гибели ее лидеров, до сих пор неизвестно. Официально новых командиров еще не назвали. Некоторые заявляют, что компания развалится, но другие уверены, что стране «музыканты» еще нужны.
Старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков считает, что «Вагнер» сохранят как структурную единицу.
«Еще пару месяцев назад по приказу Шойгу все добровольческие объединения, в том числе и ЧВК, должны были подписать контракт с Минобороны. Мне кажется, что такой сплоченный и опытный коллектив, как «Вагнер» останется в строю», — замечает Косоруков в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эту точку зрения подтверждает и международный опыт. В США, Великобритании, Франции и других странах есть ЧВК, которые после очередной мощной военной операции остаются для поддержания порядка. Наемники обучают местных и их вооруженные отряды для выполнения негласных задач, для которых не очень удобно привлекать официальные вооруженные силы.
«Так что «вагнеровцев» сохранят. Командиры, конечно, будут уже новые. Но музыканты изначально возникали как сообщество профессионалов, и была вертикальная иерархия: снизу вверх. При этом командиры максимально приближались к передовой. Плюс достигали быстрого взаимодействия между разными родами войск», — аргументирует политолог.
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