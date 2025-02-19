Сооснователь Pink Floyd раскрыл новый страх европейцев из-за Трампа

По словам Уотерса, единой Европы уже не существует: государства все больше расходятся в намерениях и политических векторах. Вокалист считает, что сейчас европейские страны объединяет только страх перед переменами из-за прихода к власти Дональда Трампа в США. Риски, что республиканец отвернется от Европы, серьезно возросли. Политик недвусмысленно дал понять, что мнение властей в ЕС его мало волнует.

Кроме того, как напомнил звездный собеседник, Трамп не хочет оплачивать НАТО и большую часть натовских вооружений. Таким образом Европа может остаться без покровительства США.

«Так что мы затаив дыхание ждем итоги переговоров в Саудовской Аравии и будем пристально следить за судьбой Европы после этого раскола между американской империей и ними, остальными», — указал он.

Ранее Роджер Уотерс предположил, что Владимир Зеленский планирует сбежать из Украины.