Сооснователь популярной группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что в Великобритании скучают по российским масс-медиа, например, по телеканалу RT .

В Великобритании с 2022 года забрали лицензию на вещание у канала RT и Sputnik. Такое решение принял регулятор Ofcom. При этом музыкант Роджер Уотерс отметил, что британцы прекрасно помнят многие российские СМИ, скучают по их материалам и еще ждут с надеждой.

«Мы по вам скучаем, RT... в Лондоне... Правда!» — заявил Уотерс.

Напомним, после начала СВО страны Запада ввели санкции, стали проводить отмену русской культуры и ценностей, усиленно вести антироссийскую пропаганду. Затронуло это и информационное поле, где говорящие правду журналы заставляют молчать. Работу иностранных изданий в русофобском ключе поддерживают российские звезды-беглецы. За острые высказывания уже большинство артистов получили статусы экстремистов, террористов и иноагентов.

Ранее актер Фидаров объяснил, почему нельзя прощать знаменитостей-русофобов.