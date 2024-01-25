Сопредседатель ВАРМСУ Гусева: Путин обязательно продолжит программы, которые работают для россиян

Для форума отобрали самые главные волнующие вопросы и инициативы в рамках проекта «Муниципальный диалог». Всего было отработано более 80 тысяч предложений от муниципалитетов, часть из которых стала ключевой на форуме. Всего было четыре категории.

Как уточнила Гусева, первой на обсуждение выдвинули тему с муниципальной пенсией, которая законодательно не закреплена и существует лишь на федеральном уровне.

Вторым вопросом стал контроль надзорных органов и кадры. В частности искали решения проблемы, когда некоторые полномочия на службе не подкрепляют деньгами.

Третьей темой были межбюджетные отношения (бизнес, самозанятость, туризм и другие сферы регионов), а четвертой — все, что связано с хозяйственными вопросами, включая отсутствие нужной техники.

Отдельно представитель ВАРМСУ отметила и приезд Владимира Путина на награждение победителей премии «Служение». Президент поддерживает ассоциацию и многие мероприятия, включая форум «Малая родина — сила России».

«Путин несколько раз обозначил, что те программы, которые работают для людей в городах и селах нашей страны, обязательно будут продолжены», — заявила Гусева.

ВАРМСУ выдвинула множество инициатив для россиян, жителей сел, крупных городов, регионов. Многие предложения дошли до Путина напрямую. Например, в ассоциации напомнили про то, что инфраструктурно-социальные объекты часто не поспевают за объемами строительства. Например, если появилось множество новостроек, но еще не открыто достаточное количество детсадов и школ. Не у всех родителей есть возможность возить ребенка далеко. Так или иначе, все идеи были связаны с людьми, которые в перспективе получат улучшение качества жизни благодаря подобным форумам и президенту.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области назвал сроки возведения Мытищинской хорды.