«Соприкоснетесь с нечистью»: выяснилось, почему в воскресенье нельзя убираться и стирать

После тяжелой рабочей недели очень хочется отдохнуть. Как правило, люди проводят субботу, лежа в кровати или на диване, поближе к телевизору. Воскресенье же становится днем, когда нужно все успеть перед новой рабочей неделей. Однако не многие знают, что в воскресенье убираться нельзя.

Этот день, по мнению церкви — время общения с Богом. Человек должен отринуть все мирское и задуматься о духовном. Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему в воскресенье не стоит делать уборку.

«В православии любая работа в воскресенье не приветствуется. Приветствуются духовные практики. Считается обязательной работой поход в храм, исповедь, молитва. Добрые дела и помощь людям, благие дела, встречи с семьей — именно так верующий человек должен провести воскресенье», — пояснила Алиева.

Считается, что человек, соприкасаясь с чем-то грязным, может стать добычей нечисти, продолжила она. Поэтому подметать в воскресенье — призывать в дом болезни, а затеять стирку — стать объектом сплетен.

«Верующий человек в воскресенье старается отдыхать. Таким образом он почитает Господа и очищает себя», — добавила Алиева.

Конечно, жизнь вносит свои коррективы и не всегда можно провести воскресенье как должно, подчеркнула экстрасенс.

«Работа в воскресенье не считается грехом, если дежурство выпадает на этот день или человек работает вахтовым методом. Если хотите, чтобы рабочая неделя прошла хорошо, то от уборки и стирки в воскресенье стоит отказаться», — посоветовала собеседница издания.

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