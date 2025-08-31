Сопровождающая набросилась на девочку, ехавшую в составе группы в поезде из Анапы
Минобр на Урале проверяет инцидент с нападением на девочку в поезде из Анапы
Фото: [pxhere.com]
В Министерстве образования Свердловской области разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в поезде, следовавшем из Анапы в Екатеринбург. Во время поездки сопровождающая женщина облила одну из девочек водой из бутылки, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там уточнили, что каждую организованную группу сопровождают полицейские, которые оформили протокол по произошедшему инциденту.
«Министерство образования региона выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в вагоне. Женщина на видео действительно является сопровождающей, которая нанята на период поездки и не является педагогом», – сказали агентству в ведомстве.
В Министерстве образования также подчеркнули, что после возвращения поезда в Екатеринбург будет проведена дополнительная проверка действий сопровождающего. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщину избили в Минобразования из-за очереди в детсад.