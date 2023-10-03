Соревнования племенных лошадей на Кубок губернатора прошли в Подмосковье

На Раменском ипподроме впервые прошел розыгрыш Кубка губернатора Московской области, сообщили в областном Минсельхозпроде. Общий призовой фонд дня превысил семь миллионов рублей, в соревнованиях приняли участие более 100 лошадей орловской и призовых пород.

«Это лучшие представители из Подмосковья и со всего Центрального Федерального округа. На соревнованиях провели 12 заездов», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В ведомстве добавили, что в Кубке губернатора Московской области дистанцию 2,4 тысячи метров преодолевали орловские жеребцы старшего возраста. Победителем стала лошадь по кличке Призер под управлением Ованеса Никогосяна. Отметим, что следующие соревнования пройдут на Раменском ипподроме в эту пятницу и субботу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.