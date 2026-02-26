В городском округе Кашира официально утвердили список мест и видов занятости для тех, кто приговорен судом к обязательным и исправительным работам. Соответствующее постановление опубликовано местной администрацией, и спектр предстоящей деятельности оказался весьма широк, передает REGIONS .

Согласно документу, осужденным без изоляции от общества предстоит заниматься общественно полезным трудом, не требующим особой квалификации. Основной фронт работ — классическое благоустройство: уборка и покраска территорий, погрузочные работы, расчистка дорог от снега. Однако в перечне нашлось место и для сезонных, и для деликатных задач. Так, приговоренные к обязательным работам будут привлекаться к борьбе с борщевиком, а также к поддержанию порядка на мемориалах и кладбищах.

Для отбывания наказания определены девять организаций. В их числе управляющие компании («ЖКХ без границ», «Жилресурс»), МУП «Водоканал», МБУ «Благоустройство», местное подразделение «Мострансавто». Отдельно в списке значатся служба «Ритуал» и Каширское благочиние — именно туда, судя по постановлению, направят тех, кто будет наводить порядок на погостах и религиозных объектах.

Список для исправительных работ оказался в разы шире и включает 30 пунктов. Туда вошли как муниципальные предприятия, так и крупные коммерческие игроки округа. Среди них — АО «Гофрон», Каширский вагоноремонтный завод, «Агрокультура Групп», предприятия РЖД, «Каширский Центролит» и мясной комбинат.

Постановление также возлагает на руководителей этих организаций обязанность плотно взаимодействовать с уголовно-исполнительной инспекцией. Принимать осужденных на работу, следить за их трудовой дисциплиной и оперативно сигнализировать о нарушениях теперь придется официально. В Кашире уже более пяти лет действует исправительный центр №1 (ФКУ ИЦ-1) ГУФСИН в поселке Ожерельевского плодолесопитомника, предназначенный для отбывания наказаний в виде принудительных работ. Новый перечень, вероятно, расширит географию трудоустройства его обитателей.

