Сорок лет в птичьей шкуре: шокирующую историю женщины-журавля обсуждают в Сети

Сотрудница Международного фонда журавлей Марианна Веллингтон на протяжении 40 лет использует специальный костюм для ухода за птенцами и обучения их полетам. По ее словам, работа требует полного перевоплощения в птицу, чтобы избежать импринтинга птенцов на человека. Об этом она рассказала изданию The Guardian, передает Лента.ру.

Работа в костюме является физически сложной. Он включает кукольную голову журавля, которая надевается на одну руку, в то время как другой рукой сотрудник управляет искусственным крылом. Веллингтон отмечает, что такая деятельность утомительна и вызывает боль в мышцах, поэтому дежурства у птенцов обычно сменяются каждые один-два часа.

Новичкам в фонде требуется около месяца, чтобы научиться адекватно реагировать на окружающую среду, имитируя поведение птицы. Важной частью работы является воспроизведение звуков журавлей. Ранее Веллингтон обучалась кричать по-журавлиному самостоятельно, но сейчас сотрудники чаще используют аудиозаписи голосов настоящих птиц, спрятанные под костюмом.

Ключевой этап подготовки птенцов к жизни в дикой природе — обучение полету. Сотрудники фонда в костюмах бегут, махая крыльями, чтобы показать птенцам механику движения. Несмотря на видимую нелепость процесса, методика является эффективной. Как отмечает Веллингтон, наблюдение за первым самостоятельным полетом выращенных птиц вызывает чувство глубокой гордости.

