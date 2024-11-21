Сорок новых детских игровых и спортивных площадок установлено во дворах Рязани с начала года

Сорок новых детских игровых и спортивных площадок появились с начала текущего года во дворах Рязани. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что инициаторами их установки стали сами жители. Площадки были открыты в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения в городе Рязани». В настоящее время проходит приемка работ.

Ранее сообщалось, что 27 плоскостных спортивных сооружений введут в Подмосковье в ближайшие два года.