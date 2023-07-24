Сорок побед одержало Подмосковье за время работы конкурса Минстроя России

О суммарных результатах участия Подмосковья во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«За время работы конкурса в Московской области с сегодняшними тремя победами у нас 40 побед — 40 территорий. Мы подсчитали, что почти 3 млрд рублей получили грантов на развитие городов и более 2,5 млн человек увидели изменения в своих городах», — доложил Михаил Хайкин.

Министр благоустройства Московской области также рассказал о четырех территориях, которые Подмосковье открывает в ближайшее время. Так, в грядущие выходные после преображения примет гостей территория «Таблетки» в Пущино. В середине августа откроется в Кашире участок набережной реки Ока, а в Серпухове — набережная реки Нара. И к 1 сентября завершатся работы на пешеходной зоне города Верея в Наро-фоминском округе.

По результатам доклада Михаил Хайкин подготовил перечень поручений главам территорий, которые победили в конкурсе.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что содержание парков в Подмосковье должно быть на уровне.