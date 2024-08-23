Сорок светофоров установили на региональных дорогах Московской области

Дорожные службы установили 40 новых светофоров вдоль региональных дорог Подмосковья, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в целях оптимизации и повышения безопасности движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Адресный перечень формируется на основании показателей трафика и аварийности. Дорожники уже обустроили 11 светофоров типа Т-1 и 29 светофоров типа Т-7 на региональных дорогах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что объекты типа Т-1 устанавливают на перекрестках для направления автомобильных потоков и на нерегулируемых переходах, типа Т-7 с индикацией желтого цвета — для привлечения внимания водителей на нерегулируемых переходах в черте населенных пунктов вблизи мест социального притяжения и образовательных учреждений. В 2024 году в регионе планируется установить более 190 новых светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.