Сорок «умных» переходов с подсветкой обустроили на региональных дорогах Подмосковья

На региональных дорогах Подмосковья обустроили уже сорок «умных» пешеходных переходов с подсветкой из пятидесяти планируемых, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», отметили в ведомстве. Пешеходные переходы, которые освещают дорогу дополнительной подсветкой и реагируют на появление пешеходов, устанавливают у образовательных учреждений, станций, ЖК и других мест притяжения жителей региона, подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, сейчас «умные» переходы обустроены уже в семнадцати городских округах Подмосковья, в том числе в Жуковском, Люберцах, Орехово-Зуево, Раменском и Балашихе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области намерены создать хаб для перевозки грузов по реке.