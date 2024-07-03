Сорок «умных» переходов с подсветкой обустроили на региональных дорогах Подмосковья
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
На региональных дорогах Подмосковья обустроили уже сорок «умных» пешеходных переходов с подсветкой из пятидесяти планируемых, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», отметили в ведомстве. Пешеходные переходы, которые освещают дорогу дополнительной подсветкой и реагируют на появление пешеходов, устанавливают у образовательных учреждений, станций, ЖК и других мест притяжения жителей региона, подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Так, сейчас «умные» переходы обустроены уже в семнадцати городских округах Подмосковья, в том числе в Жуковском, Люберцах, Орехово-Зуево, Раменском и Балашихе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области намерены создать хаб для перевозки грузов по реке.