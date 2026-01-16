Сорванный шланг привел к трагедии: работник «ДалХИМ» госпитализирован
Работник «ДалХИМ» в Нижнем Новгороде госпитализирован с ожогами 12% тела
В Нижнем Новгороде произошел серьезный несчастный случай на химическом предприятии, вновь обративший внимание на важность строжайшего соблюдения техники безопасности. Как сообщает ИА «Время Н», сотрудник ООО «ДалХИМ» 13 января получил тяжёлые химические ожоги в ходе плановой рабочей операции.
По предварительной информации, 50-летний химик осуществлял перелив химического раствора. В процессе работы произошел аварийный срыв шланга, в результате чего агрессивная жидкость попала на работника. Медики диагностировали у мужчины химические ожоги лица, туловища, ягодиц и конечностей, общая площадь поражения составила 12% поверхности тела. Полученные травмы классифицированы как тяжелые. В настоящее время состояние пострадавшего остается серьезным, он продолжает получать необходимое лечение.
По факту происшествия Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала служебную проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента, включая вопросы организации рабочего процесса, обеспеченности сотрудников средствами индивидуальной защиты и соблюдения регламентов безопасного проведения операций с химическими веществами. Расследование направлено на установление причин аварии и определение мер по недопущению подобных случаев в будущем.
Ранее сообщалось, что в Обнинске мужчина обварился кипятком в ванной и не выжил.