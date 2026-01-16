Сорванный шланг привел к трагедии: работник «ДалХИМ» госпитализирован

В Нижнем Новгороде произошел серьезный несчастный случай на химическом предприятии, вновь обративший внимание на важность строжайшего соблюдения техники безопасности. Как сообщает ИА «Время Н» , сотрудник ООО «ДалХИМ» 13 января получил тяжёлые химические ожоги в ходе плановой рабочей операции.

По предварительной информации, 50-летний химик осуществлял перелив химического раствора. В процессе работы произошел аварийный срыв шланга, в результате чего агрессивная жидкость попала на работника. Медики диагностировали у мужчины химические ожоги лица, туловища, ягодиц и конечностей, общая площадь поражения составила 12% поверхности тела. Полученные травмы классифицированы как тяжелые. В настоящее время состояние пострадавшего остается серьезным, он продолжает получать необходимое лечение.

По факту происшествия Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала служебную проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента, включая вопросы организации рабочего процесса, обеспеченности сотрудников средствами индивидуальной защиты и соблюдения регламентов безопасного проведения операций с химическими веществами. Расследование направлено на установление причин аварии и определение мер по недопущению подобных случаев в будущем.

