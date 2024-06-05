Соседи избитой до смерти девочки в Адыгее не обращали внимания на крики

Соседка семьи из Адыгейска обращалась к участковому из-за криков детей за стеной, в том числе и в день, когда умерла маленькая девочка. Однако другие жильцы заявили, что ничего не слышали. Подробности об этом женщина рассказала в беседе с «Газетой.ру» .

Показания соседки не сыграли существенной роли, так как другие жильцы дома на семью не жаловались. По ее версии, отец девочки взял вину на себя, хотя особо странным поведением всегда отличалась именно мать. При этом в семье всегда было два мальчика, а девочку женщина забрала из приюта в 2024 году, как полагает собеседница, из-за пособий. Ранее горе-мать отказалась от девочки при рождении.

Дочку соседи видели редко, последний раз при прохладной погоде в куртке. Никаких побоев на ней не видели.

«Я не знаю, что она ей делала, может, кляп в рот вставляла, может, заклеивала ротик. Мы слышали, как старший мальчик один раз орал как будто ребенка режут: «Мамочка, умоляю, не надо». <...> Все мы уверены в том, что это мама. У нее не все в порядке с головой, женщина устраивала скандалы во дворе с мужем. Человек неадекватен, она вечно орет», — отметила собеседница.

Жильцы также общались с бывшей женой мужчины, которая подтвердила, что он никогда не бил детей и в агрессии замечен не был.

Напомним, что в Адыгейске скончалась трехлетняя девочка. По предварительной версии, ребенка истязали и били родители. Все выяснилось, когда ребенок упал с лестницы с четвертого этажа. Ситуацию могли бы списать на несчастный случай, однако на теле погибшей нашли большое количество ссадин, синяков и следов от ожогов.

Было возбуждено уголовное дело. Главным фигурантам стал отец ребенка. По информации Mash, трехлетнюю могли забить ложкой для обуви и кабелем от телевизора.

Ранее сообщалось, что водитель эвакуатора в Ростове признался в убийстве маленькой девочки, которую похитил с улицы.