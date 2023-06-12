Соседи рассказали жуткие подробности пожара в подмосковном Орехово-Зуеве, где заживо сгорели 6-летние дети

Как рассказал журналистам один из очевидцев, сначала загорелась терраса, потом пламя охватило весь частный дом. По его словам, спавшая с детьми в комнате его дочь выдела все и слышала крики горящей семьи.

Он добавил, что, увидев происходящее в соседнем доме, сразу же вызвал спасателей и бросился до приезда пожарных бригад тушить пламя своими силами.

«Дети с моей дочерью спали в комнате. Дочка прибежала и говорит: Пап, что-то трещит. Ну я вскочил, дверь открываю в терраску, а там дым черный. <...> Я на улицу. Только когда ведро нашел, оборачиваюсь, а у меня уже не дым, а факел», — рассказал мужчина в беседе с «Известиями».

Также, как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, причиной пожара в деревне Яковлево, в котором погибла семья с двумя детьми 2017 года рождения, стало короткое замыкание.

«По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание. По результатам осмотра будет назначен комплекс экспертиз», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по факту пожара в деревне Яковлево рядом с подмосковным городом Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по статье УК РФ причинение смерти по неосторожности.