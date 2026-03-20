Соседи жгут, а я боюсь: почему жительница Ногинска не может начать весеннюю уборку

Пелагея Васина, дачница с двадцатилетним стажем, уже вторую неделю не решается приступить к весенней уборке своего участка в одном из садоводческих товариществ под Ногинском. Причина — страх нарушить новые правила обращения с мусором и получить крупный штраф, сообщает портал REGIONS .

Участок Пелагеи Ивановны — ее гордость: три сотки огорода, цветник, небольшая теплица и плодовые деревья. Каждую весну она наводит порядок после зимы: собирает прошлогоднюю листву, ветки, остатки ботвы и прочий растительный мусор. Раньше все это сжигалось в металлической бочке на краю участка — быстро, удобно и привычно. Но в этом году пенсионерка наткнулась в интернете на информацию о крупных штрафах за неправильное сжигание мусора.

По словам женщины, она прочитала, что могут оштрафовать на 15 тысяч рублей, а если введут особый режим — то и на 20 тысяч. Для нее, с пенсией 18 тысяч рублей, это огромные деньги. Она также отметила, что если случайно огонь перекинется куда-то, штраф может достичь 50 тысяч рублей. Теперь дачница боится даже развести костер, чтобы сжечь прошлогоднюю листву, и сидит, глядя на кучу мусора, не зная, что делать.

Пелагея Ивановна обратилась в правление товарищества, но там не смогли дать четких разъяснений. Соседи тоже в растерянности: кто-то продолжает сжигать мусор по старинке, кто-то складирует его на участке, а кто-то вывозит тайком в ближайший лес.

Что говорит закон

Ситуацию изданию REGIONS прокомментировал юрист по земельному и административному праву Иван Баранов. Он подтвердил, что опасения дачницы вполне обоснованы. Действительно, за нарушение правил пожарной безопасности на дачном участке предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. В период действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается до 20 тысяч рублей.

Юрист добавил, что если из-за несоблюдения правил возник пожар, в котором пострадали люди или сгорело имущество, штраф возрастает до 50 тысяч рублей. А в случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает ответственность по статье 8.32 КоАП РФ со штрафом для граждан до 60 тысяч рублей. В особо тяжких случаях, когда причинен крупный ущерб или есть жертвы, может наступить уголовная ответственность.

По словам Ивана Баранова, случаи привлечения дачников к ответственности в Богородском городском округе уже были. Например, житель деревни Стулово заплатил штраф в размере 12 тысяч рублей за сжигание мусора на участке во время особого противопожарного режима, когда огонь перекинулся на сухую траву и создал угрозу соседнему дому.

