Вывоз мусора в Рязанской области станет дороже с 2027 года

Жителям и компаниям Рязанской области стоит готовиться к росту расходов на вывоз мусора. Региональная энергетическая комиссия опубликовала постановление, согласно которому с 1 июля 2027 года захоронение отходов на местном полигоне подорожает. Об этом сообщает издание 7info.

До конца 2026 года цена остается стабильной — 504,43 рубля за тонну. Однако с середины 2027-го тариф подскочит сразу до 599 рублей. Правда, ненадолго: в январе 2028 года стоимость немного скорректируют вниз, до 589 рублей за тонну, и в таком размере она продержится до конца года. Новый тарифный коридор будет действовать вплоть до 31 декабря 2028-го.

Изменения касаются услуг АО «Рязанский промышленно-экологический комплекс». Именно эта компания занимается утилизацией отходов IV класса опасности на полигоне в бывшем Семеновском сельском поселении Рязанского округа. По сути, это главная точка приема ТКО в округе, поэтому рост тарифа неминуемо отразится на платежках за вывоз мусора для большинства жителей. Пока регулятор решил разнести повышение во времени, чтобы переход к новым ценам был не таким резким.

