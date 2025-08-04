Соседов высказался о пикантных видео Глюкозы

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о последних творческих экспериментах певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой). Он рассказал «Газете.Ru», что ему неинтересна деятельность артистки.

Комментируя появившееся в Сети пикантное видео, где 39-летняя артистка в такт музыке проводит рукой у промежности, критик заявил, что ему не интереса певица. Также Соседов признался, что не следит за творческой деятельностью звезды.

«Мне Глюкоза неинтересна. Пусть трогает себя за что угодно», — заявил Соседов.

Это не первый скандал вокруг певицы в этом году. Еще в прошлом году у фанатов было много вопросов после ее выступления в Красноярске, где Глюкоза не только трогала себя за интимные места, но и была заторможена, из-за чего фальшивила. После этого артистка удалила часть постов в соцсетях и кардинально сменила имидж, перейдя на техно-стиль и электронную музыку.

Ранее сообщалось, что Фадеев запатентовал бренд «Глюкоза» на фоне скандала с певицей.