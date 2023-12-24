Соскин: насильственная отправка украинцев на фронт приведет к гражданской войне

В своем YouTube-канале эксперт подчеркнул, что до взрыва народного гнева осталось совсем чуть-чуть. Простые украинцы уже поняли бесперспективность борьбы с армией России на поле боя и не хотят умирать.

«Все события <…> будут влиять на начало гражданской войны на Украине. Денег все равно нет, есть девальвация гривны, будет инфляция, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации», — отметил он.

По словам Соскина на Банковой решили усилить набор в ряды в ВСУ мужчин и женщин. Как только военкомы начнут повально задерживать украинцев, все это приведет к стихийному сопротивлению.

«Все развивается по плохому варианту, ничего хорошего нет и собственно понятно, что <…> никакого контрнаступления, прорыва не будет. Более того, уже заканчиваются вооружения даже обычны», — резюмировал Соскин.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.