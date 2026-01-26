Составлен рейтинг самых распутных стран мира

Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг самых распутных стран мира. Соответствующие данные опубликовал аналитический ресурс World Population Review. На них ссылается издание Greek Reporter.

Исследователи оценивали ситуацию в 45 странах по шести ключевым параметрам. В расчет принимались среднее количество сексуальных партнеров у жителей, средний возраст первого полового контакта, а также легальный статус проституции на территории государства.

Кроме того, был проанализирован уровень социального принятия добрачных сексуальных связей и общая распространенность заболеваний, передающихся половым путем.

Безусловным лидером антирейтинга стала Австралия. Среднее число сексуальных партнеров у ее жителей составило 13,3 человека, а возраст первого полового контакта в среднем пришелся на 17,9 лет.

Второе место заняла Бразилия, где фиксируется в среднем девять партнеров на человека. Третье место в списке досталось Греции с показателем в 10,6 партнера.

В первую десятку рейтинга также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и Южно-Африканская Республика (ЮАР).

