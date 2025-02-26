Состоялась премьера трогательного клипа певицы Юты «Русские»

Исполнительница Юта (Анна Осипова) представила новый клип о непобедимом русском духе, единстве и поддержке военных. Об этом пишет RT .

Трогательный клип на песню заслуженной артистки РФ Юты опубликовала «Военная хроника». Певица сама сочиняла стихи и придумывала музыку. Можно сказать, что это практически авторский проект, рассказывающий о самом актуальном и главном в нынешних реалиях.

«В каждом слове, в каждой ноте — мощная поддержка российских военных, которые ее, безусловно, ощущают. Юта не раз давала концерты в зоне спецоперации и не понаслышке знает, что такое передний край», — гласит описание к песне.

Сама певица Юта также осталась в восторге. Она заявила, что татары, чуваши, чеченцы и другие народы объединяются на поле боя, а значит являются русскими и настоящими победителями.

В соцсети под публикацией собралась масса положительных реакций. Многие признались, что клип и песня оказались пронзительными, вызвали чувство гордости и любви к Родине: не все смогли сдержать слезы при просмотре.

Ранее сообщалось, что московский военный хор исполнил песню «Сигма-бой».