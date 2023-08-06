Состояние потери: юрист рассказала, как ритуальщики обманывают жителей Подмосковья, и как от этого защититься

По закону на территории РФ каждому человеку после его смерти гарантируется предоставление бесплатного участка земли для погребения тела или праха. Но в реальности похороны могут оказаться не таким уж простым процессом.

Юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева рассказала, как можно получить место для захоронения в Подмосковье.

«Для этого нужно обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, либо подать заявление можно в МФЦ или на портале госуслуг», — объяснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Необходимо подать заявление и предоставить копии следующих документов, а также оригиналы для сверки: паспорт заявителя, гербовое свидетельство о смерти, справку о кремации при захоронении урны с прахом, документы, подтверждающие статус умершего при получении места для почетного или воинского захоронения.

«Решение о предоставлении места выдают в зависимости от их наличия. Процесс осуществляется на безвозмездной основе в день обращения. А вот захоронить бесплатно не получится», — уточнила юрист.

По ее словам, после выбора кладбища работники ритуальной сферы начнут предлагать комплексные пакеты в различных ценовых сегментах — от базового (30 тыс. рублей) до VIP-пакета (около 3 млн рублей).

«Сотрудники ритуальных служб и кладбищ навязывают дополнительные услуги, пользуясь тем, что люди находятся в неадекватном состоянии из-за потери близкого человека. Например, одни предлагают юридические услуги, другие — сопровождение на территорию кладбища за 10 тыс. рублей, третьи вводят в заблуждение заказчиков, говоря об оформлении только комплекса услуг, что противоречит закону о защите прав потребителей», — поделилась юрист.

Иногда, дополнила Васильева, в перечень услуг вписывают не шесть гробоносцев, а десять, тем самым увеличивая чек.

«Если смерть наступила дома, то предусматривается машина до морга, вскрытия — бесплатные, но некоторые агенты и за это берут деньги. Некоторые ритуальные службы занимаются вымогательством по договору: по нему надо заплатить 80 тыс. рублей, а на руки просят 300 тыс. Оплата должна быть произведена только по договору и кассовому чеку», — предупредила эксперт.

Юрист отметила, что по статистике в Московской области на одного умершего приходится 11 ритуальных агентов. И если представители этого бизнеса действуют незаконно, шантажируют, угрожают, можно звонить на горячую линию МВД.

Ранее мы сообщали о том, что жительница Подмосковья возмутилась поведением работников кладбища.