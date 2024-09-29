Состояние Цукерберга выросло до $201 млрд после запуска метавселенной
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Состояние соучредителя компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной.
По данным агентства Bloomberg, за 2024 год оно составило $201 млрд, сообщает CNN. Это на $73,4 млрд больше, чем по итогам предыдущего года.
Цукерберг стал четвертым богатейшим человеком, чье состояние превысило $200 млрд.
В так называемый «клуб на 200 миллиардов» также входят владелец компаний Tesla и X Илон Маск ($272 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($211 млрд) и глава люксового конгломерата LVMH Бернар Арно ($207 млрд).
Ранее сообщалось о том, что телеграм начал сотрудничать с французским правосудием.