Состояние Цукерберга выросло до $201 млрд после запуска метавселенной

Состояние соучредителя компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной.

По данным агентства Bloomberg, за 2024 год оно составило $201 млрд, сообщает CNN. Это на $73,4 млрд больше, чем по итогам предыдущего года.

Цукерберг стал четвертым богатейшим человеком, чье состояние превысило $200 млрд.

В так называемый «клуб на 200 миллиардов» также входят владелец компаний Tesla и X Илон Маск ($272 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($211 млрд) и глава люксового конгломерата LVMH Бернар Арно ($207 млрд).

Ранее сообщалось о том, что телеграм начал сотрудничать с французским правосудием.