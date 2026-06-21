Сосуды мозга под ударом: врач назвал привычки, резко повышающие риск деменции

Курение, высокое давление и сладости в большом количестве могут не только испортить здоровье сосудов, но и приблизить деменцию. Врач-невролог Игорь Мальцев в интервью RT объяснил, какие формы когнитивных нарушений поддаются контролю, а какие — нет, и назвал простые шаги, способные отсрочить потерю памяти на годы.

Деменция — не просто возрастная норма, а состояние, при котором утрачиваются память, способность мыслить и выполнять повседневные дела. Но, как пояснил невролог Мальцев, механизмы развития болезни различаются.

Некоторые формы, включая болезнь Альцгеймера, лобно-височную деменцию или деменцию с тельцами Леви, практически не поддаются замедлению. Однако сосудистые когнитивные нарушения — отдельная история. При грамотной работе с рисками они могут так и не перейти в тяжелую стадию.

Главная угроза здесь — артериальная гипертония. Врач советует тем, у кого давление стабильно превышает 150 мм рт. ст., измерять его четыре раза в день десятидневными курсами дважды в год. Также в зоне риска — пациенты с атеросклерозом и сахарным диабетом: эти болезни постепенно ухудшают кровоснабжение мозга.

Отдельный удар наносят вредные привычки. Курение разрушает сосудистые стенки и ускоряет когнитивный спад, а алкоголь токсично влияет на нервную ткань и провоцирует нарушения обмена веществ.

Профилактика, по словам невролога, сводится к нескольким правилам: регулярная физическая нагрузка, отказ от быстрых углеводов (сладости, белый хлеб), постоянная умственная активность — чтение, новые навыки, логические задачи. Вместе с контролем давления, холестерина и сахара эти меры остаются самым надежным способом сохранить ясность ума на долгие годы.

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