Сосулька-Годзилла повисла над жителями Камчатки: люди забаррикадировались в домах и отказываются выходить на улицу

Жители Петропавловска-Камчатского оказались в ледяной блокаде. На доме по улице Космонавтов образовалась сосулька, высота которой сопоставима с трехэтажным зданием. Огромный нарост изо льда навис прямо над выходом из подъезда. Видео, снятое одной из местных жительниц, опубликовал телеграм-канал Amur Mash, передает Лента.ру.

На кадрах видно, что ледяная глыба держится, по выражению женщины, буквально «на ниточке». Под весом наледи прогнулся козырек подъезда — он завален многокилограммовым слоем снега и льда. Жильцы опасаются, что конструкция может не выдержать и обрушиться в любой момент прямо на людей, выходящих из дома.

По словам местных жителей, управляющая компания, обслуживающая здание, не реагирует на заявки. Люди утверждают, что за всю зиму двор ни разу не видел полноценной уборки. Трактор приезжал лишь однажды, и с тех пор коммунальщики не появлялись. Ни снег с козырьков, ни лед с фасада не сбивают. Обращения в диспетчерскую службу, судя по жалобам, результатов не дают.

Ситуация осложняется тем, что Петропавловск-Камчатский традиционно славится снежными зимами, однако в этом году, по мнению горожан, бездействие УК перешло все границы. Гигантская сосулька стала не просто локальной проблемой, а символом хронического пренебрежения безопасностью.

На данный момент неизвестно, последуют ли какие-то меры со стороны городских властей или надзорных органов. Жители продолжают ходить под ледяным навесом, надеясь, что «ниточка» продержится до прихода альпинистов или хотя бы до оттепели.

Ранее сообщалось, почему финал зимы устраивает организму стресс-тест и повышает риски инсульта.