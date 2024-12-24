Сотни людей в Панаме начали жечь американские флаги в ответ на угрозы Трампа
В Панаме манифестанты начали сжигать флаги США после угроз Трампа
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Панамцы вышли на улицы в знак протеста против угроз Дональда Трампа вернуть Панамский канал под контроль США. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ», публикуя кадры с места событий.
В Панаме разразились массовые протесты в ответ на недавние угрозы избранного президента США Дональда Трампа, который заявил о намерении вернуть Панамский канал под контроль США, если страна не согласится снизить пошлины на проходящие суда.
На улицах сотни людей сжигают флаги США и портреты Трампа, выражая свое возмущение и требуя от правительства решительных действий в ответ на такие угрозы. Один из организаторов протестов подчеркнул, что подобные высказывания неприемлемы для Панамы.
В то же время, реакция на подобные заявления Трампа поступила и из других стран. Например, парламент Дании осудил его слова о необходимости для США «завладеть» Гренландией.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможном переходе Панамского канала в собственность Шатов. Вместе с тем, он призвал прекратить «обдирание» Америки.