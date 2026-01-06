Сотни машин застряли на выезде из полуострова: что происходит на Крымском мосту

Вечером 6 января на выезде из Крыма по Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась очередь из более чем 220 транспортных средств. Время ожидания перед пунктами ручного досмотра оценивается примерно в один час, сообщает РИА Новости.

По данным оперативного телеграм-канала, с 10:00 утра наблюдался устойчивый рост количества автомобилей, ожидающих проверки. За один час число машин в очереди увеличилось более чем в два раза.

Въезд на полуостров со стороны Тамани остается свободным, без образования очередей. На Крымском мосту продолжают действовать ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей как на выезд, так и на въезд. Допускается проезд автомобилей массой не более 3,5 тонн.

Минтранс напоминает о наличии альтернативного маршрута — трассы Р-280 «Новороссия», проходящей через новые регионы.

